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    «Ливерпуль» проиграл «Арсеналу» в Лондоне

    «Арсенал» — «Ливерпуль»: счет матча 2:1, обзор голов

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    Лондонский «Арсенал» одержал домашнюю победу над «Ливерпулем» (2:1) в матче 36-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 20-й минуте открыли мерсисайдцы. Фирмино отпасовал у чужой штрафной левее на Робертсона и тот прострелил низом в центр на линию вратарской, где набежавший Мане ударом в касание расстрелял ворота «Арсенала».

    На 32-й минуте Ван Дейк в борьбе с Нелсоном неудачно отпасовал назад в штрафную прямо на Ляказетта. Александр обыграл вратаря и закатил мяч в пустые ворота «Ливерпуля».

    А на 44-й минуте Робертсон вбросил мяч из аута на Алиссона, после чего голкипер отпасовал на фланг прямо на Ляказетта. Француз передал мяч в центр на Нелсона и тот уверенным ударом отправил мяч в дальний угол ворот гостей.

    «Ливерпуль», досрочно обеспечивший себе победу в чемпионате, с 93 очками возглавляет таблицу АПЛ. «Арсенал» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 53 очка.

    21 июля лондонцы сыграют на выезде с «Астон Виллой». 22 июля «Ливерпуль» примет «Челси».

    АПЛ. 36-й тур
    «Арсенал» — «Ливерпуль» — 2:1 (2:1)
    Голы: Мане, 20 (0:1). Ляказетт, 32 (1:1). Нелсон, 44 (2:1)«Арсенал»: Мартинес, Давид Луиз, Седрик Суариш (Мэйтланд-Найлс, 76), Тирни, Холдинг, Джака, Торрейра (Себальос, 57), Ляказетт (Уиллок, 57), Пепе, Нелсон (Обамеянг, 57), Сака (Колашинац, 85)«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Гомес, Александр-Арнолд, Вайналдум (Шачири, 83), Окслейд-Чемберлен (Кейта, 61), Фабинью, Роберту Фирмину (Минамино, 61), Салах (Ориги, 83), МанеПредупреждения: Торрейра, 46. Александр-Арнолд, 48. Джака, 81. Себальос, 90+1
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