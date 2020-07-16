«Арсенал» — «Ливерпуль»: счет матча 2:1, обзор голов

Лондонскийодержал домашнюю победу над(2:1) в матче 36-го тура чемпионата Англии.

Счет в матче на 20-й минуте открыли мерсисайдцы. Фирмино отпасовал у чужой штрафной левее на Робертсона и тот прострелил низом в центр на линию вратарской, где набежавший Мане ударом в касание расстрелял ворота «Арсенала».

На 32-й минуте Ван Дейк в борьбе с Нелсоном неудачно отпасовал назад в штрафную прямо на Ляказетта. Александр обыграл вратаря и закатил мяч в пустые ворота «Ливерпуля».

А на 44-й минуте Робертсон вбросил мяч из аута на Алиссона, после чего голкипер отпасовал на фланг прямо на Ляказетта. Француз передал мяч в центр на Нелсона и тот уверенным ударом отправил мяч в дальний угол ворот гостей.

«Ливерпуль», досрочно обеспечивший себе победу в чемпионате, с 93 очками возглавляет таблицу АПЛ. «Арсенал» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 53 очка.

21 июля лондонцы сыграют на выезде с «Астон Виллой». 22 июля «Ливерпуль» примет «Челси».