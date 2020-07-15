ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рахим СтерлингАПЛ. «Ман Сити» играет с «Борнмутом», «Арсенал» принимает «Ливерпуль»
  • 14:24
    • В Англии определили даты проведения трансферной кампании
  • 17:35
    • В «Уфе» обнаружены новые заражения коронавирусом
  • 17:25
    • Представлен календарь чемпионата мира 2022 года
  • 17:04
    • Глушаков с первых минут сыграет против «Спартака»
  • 13:42
    • PES 2022 на новых консолях будет работать с движком Unreal Engine
    Все новости спорта

    Представлен календарь чемпионата мира 2022 года

    Футбол ЧМ-2022 ФИФА
    ФИФА на своем официальном сайте опубликовала календарь матчей предстоящего чемпионата мира, который пройдет в Катаре в 2022 году.

    Строительство стадиона в Катаре
    Строительство стадиона в Катаре

    Турнир начнется 21 ноября в городе Эль-Хаур, где на арене «Аль Бейт» матч первого тура группового этапа проведет сборная Катара.

    Групповой этап продлится до 2 декабря, а уже на следующий день стартует стадия 1/8 финала, последние матчи которой состоятся 6 декабря.

    9 и 10 декабря пройдут четвертьфинальные встречи, а 13 и 14 — полуфинальные.

    Финал чемпионата мира состоится 18 декабря в городе Лусаиле. Матч за третье место пройдет днем ранее в Дохе. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Манчестер Сити» — УЕФА — 1:0. «Горожане» добились самого крупного успеха
  • Вчера в 16:09
    •
  • Прогноз
  • «Спартак» — «Ахмат»
  • 2.00
  • Сегодня в 18:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжит ли «Ахмат» обыгрывать «Спартак» на «Открытие Арене»?
  • «Спартак» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Приблизится ли «Юве» к очередному золоту?
  • «Сассуоло» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
  • «Быки» увезут три очка из Самары?
  • «Крылья Советов» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 500 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.84
  • Экспресс дня 15 июля
  • Сегодня в 22:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спартак — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Сассуоло — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.64
  • Прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  3.60
  • Прогноз на матч Удинезе — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Тамбов — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Лестер — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры