Представлен календарь чемпионата мира 2022 года

ФИФА на своем официальном сайте опубликовала
календарь матчей предстоящего чемпионата мира, который пройдет в Катаре в 2022 году.
Турнир начнется 21 ноября в городе Эль-Хаур, где на арене «Аль Бейт» матч первого тура группового этапа проведет сборная Катара.
Групповой этап продлится до 2 декабря, а уже на следующий день стартует стадия 1/8 финала, последние матчи которой состоятся 6 декабря.
9 и 10 декабря пройдут четвертьфинальные встречи, а 13 и 14 — полуфинальные.
Финал чемпионата мира состоится 18 декабря в городе Лусаиле. Матч за третье место пройдет днем ранее в Дохе.
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