Представлен календарь чемпионата мира 2022 года

ФИФА на своем официальном сайте опубликовала календарь матчей предстоящего чемпионата мира, который пройдет в Катаре в 2022 году.

Турнир начнется 21 ноября в городе Эль-Хаур, где на арене «Аль Бейт» матч первого тура группового этапа проведет сборная Катара.

Групповой этап продлится до 2 декабря , а уже на следующий день стартует стадия 1/8 финала, последние матчи которой состоятся 6 декабря.

9 и 10 декабря пройдут четвертьфинальные встречи, а 13 и 14 — полуфинальные.