«Краснодар» — «Урал»: счет матча 3:0, обзор голов

В матче 28-го тура чемпионата Россииодержал домашнюю победу над екатеринбургскимсо счетом 3:0.

Счет в матче был открыт на 14-й минуте. Уткин пробил со штрафного, Берг во вратарской подставил голову и переправил мяч в сетку ворот.

На 57-й минуте краснодарцы провели атаку по центру, Фернандеш получил пас в штрафной и пробил в защитника, но португалец выиграл подбор и со второй попытки пробил точно в угол.

На 81-й минуте был назначен пенальти в ворота «Урала» — Вандерсон набрал скорость, ворвался в штрафную и упал после контакта с Золотовым. Кабелла с пенальти издевательски исполнил паненку по центру.

После этой игры «Краснодар» набрал 48 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице РПЛ, «Урал» с 35 очками занимает восьмое место.

В следующем туре «Краснодар» в гостях сыграет против «Крыльев Советов», а «Урал» дома встретится с «Арсеналом».