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    «Краснодар» крупно обыграл «Урал»

    «Краснодар» — «Урал»: счет матча 3:0, обзор голов

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    В матче 28-го тура чемпионата России «Краснодар» одержал домашнюю победу над екатеринбургским «Уралом» со счетом 3:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 14-й минуте. Уткин пробил со штрафного, Берг во вратарской подставил голову и переправил мяч в сетку ворот.

    На 57-й минуте краснодарцы провели атаку по центру, Фернандеш получил пас в штрафной и пробил в защитника, но португалец выиграл подбор и со второй попытки пробил точно в угол.

    На 81-й минуте был назначен пенальти в ворота «Урала» — Вандерсон набрал скорость, ворвался в штрафную и упал после контакта с Золотовым. Кабелла с пенальти издевательски исполнил паненку по центру.

    После этой игры «Краснодар» набрал 48 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице РПЛ, «Урал» с 35 очками занимает восьмое место.

    В следующем туре «Краснодар» в гостях сыграет против «Крыльев Советов», а «Урал» дома встретится с «Арсеналом».

    РПЛ. 28-й тур
    «Краснодар» — «Урал» (Екатеринбург) — 3:0 (1:0)
    Голы: Берг, 14 (1:0). Фернандеш, 57 (2:0). Кабелла, 82 — с пенальти (3:0)«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Рамирес, Фернандеш (Сулейманов, 67), Газинский (Черников, 85), Олссон, Уткин (Кабелла, 75), Вандерсон Масиэл (Кутовой, 85), Кайю, Берг«Урал» (Екатеринбург): Полетаев, Герасимов, Вилюш, Кулаков (Золотов, 65), Бавин, Калинин, Эль-Кабир (Насыров, 54), Аугустыняк, Погребняк (Егорычев, 65), Бикфалви (Панюков, 58), Кухарчик (Ефремов, 46)Предупреждения: Калинин, 12. Кайю, 41. Сорокин, 77. Золотов, 81
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