Гасперини посетовал на слишком строгое судейство

Главный тренер «Аталанты»поделился эмоциями после ничьей с «Ювентусом» (2:2) в 32-м туре чемпионата Италии.

«Очень строго судят, особенно в итальянском чемпионате. Игрокам надо отрезать руки? Это не первый пенальти, который мы видели за сезон, было много всего с разными командами. Это безумие, и интерпретация правил здесь не такая, как в других странах. Там такие наказания не предусмотрены. Не верю, что там будет аналогичная интерпретация.

Это было отличное выступление против лидеров чемпионата. Я сказал ребятам, чтобы они относились к этому матчу как к игре в Лиге чемпионов, поскольку в августе мы встретимся с командами такого уровня.

Мы достигли всего, к чему стремились, я очень доволен выступлением и очень разочарован, что не выиграли. Мы вели в счете до последней минуты и сделали все, чтобы заслужить победу», — приводит слова Гасперини Football Italia. 0