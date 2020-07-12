ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» рискует выпасть из топ-4«Челси» не выиграет АПЛ с такой обороной
  • 09:17
    • Усман победил Масвидаля и защитил пояс UFC
  • 08:37
    • Клубам НХЛ запретили раскрывать информацию о заболевших коронавирусом
  • 08:08
    • Петр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе
  • 22:29
    • «Барселона» с минимальным счетом обыграла «Вальядолид»
  • 22:28
    • «Спартак» на выезде проиграл «Сочи» из-за автогола
    Все новости спорта

    Гасперини посетовал на слишком строгое судейство

    Футбол Аталанта Ювентус Серия A Футбол Италии Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился эмоциями после ничьей с «Ювентусом» (2:2) в 32-м туре чемпионата Италии.

    Джан Пьеро Гасперини
    Джан Пьеро Гасперини

    «Очень строго судят, особенно в итальянском чемпионате. Игрокам надо отрезать руки? Это не первый пенальти, который мы видели за сезон, было много всего с разными командами. Это безумие, и интерпретация правил здесь не такая, как в других странах. Там такие наказания не предусмотрены. Не верю, что там будет аналогичная интерпретация.

    Это было отличное выступление против лидеров чемпионата. Я сказал ребятам, чтобы они относились к этому матчу как к игре в Лиге чемпионов, поскольку в августе мы встретимся с командами такого уровня.

  • «Ювентус» ушел от поражения в матче с «Аталантой»
  • Читайте по теме

    • Мы достигли всего, к чему стремились, я очень доволен выступлением и очень разочарован, что не выиграли. Мы вели в счете до последней минуты и сделали все, чтобы заслужить победу», — приводит слова Гасперини Football Italia. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Атлетико» получил шанс выиграть Лигу чемпионов
  • Вчера в 04:20
    •
  • Прогноз
  • «Локомотив» — «Уфа»
  • 1.90
  • Сегодня в 16:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отстоит ли команда Евсеева свои ворота на «РЖД Арене»?
  • «Локомотив» — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Лишит ли «Рубин» ЦСКА третьей позиции?
  • ЦСКА — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Лондонское дерби запомнится интенсивной игрой
  • «Тоттенхэм» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 500 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.21
  • Экспресс дня 12 июля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Локомотив — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч ЦСКА — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Краснодар — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Оренбург — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Борнмут — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Севилья — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Фиорентина — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры