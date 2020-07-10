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    «Астон Вилла» — «МЮ»: счет матча 0:3, обзор голов

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    Бирмингемская «Астон Вилла» потерпела домашнее поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:3) в матче 34-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 27-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Конса нарушил правила в своей штрафной. Бруну Фернандеш уверенным ударом с «точки» развел мяч и голкипера «Виллы» по разным углам ворот.

    В добавленное к первому тайму время Гринвуд получил передачу в центральной зоне у штрафной хозяев и исполнил точный удар в угол ворот «Астон Виллы».

    Форвард повторил рекорд Уэйна Руни по голам в АПЛ среди игроков 18 лет и младше. Но чтобы забить 9 мячей, Гринвуду понадобилось в два раза меньше игрового времени, чем Руни.

    А на 58-й минуте Бруну Фернандеш неожиданно отпасовал с углового в центральную зону у штрафной «Виллы», откуда прицелился и пробил точно в угол ворот Погба.

    «Юнайтед» подобрался на расстояние 1 очка к зоне Лиги чемпионов и занимающему 4-ю строчку «Лестеру». Бирмингемцы остались на предпоследнем месте в таблице АПЛ. 0

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