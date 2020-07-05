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    Гол Рамоса принес «Реалу» победу над «Атлетиком»

    «Атлетик» — «Реал»: счет матча 0:1, обзор гола

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    «Реал» одержал победу над «Атлетиком» в выездном матче 34-го тура испанской Примеры.

    Серхио Рамос
    Серхио Рамос

    Встреча, которая прошла на стадионе «Сан-Мамес», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

    Единственный гол на 73-й минуте забил Серхио Рамос реализовавший пенальти.

    Для защитника этот точный удар стал уже десятым в нынешнем сезоне.

    Примера. 34-й тур
    «Атлетик» — «Реал» — 0:1 (0:0)
    Гол: Серхио Рамос, 73 — с пенальти«Атлетик»: Симон, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Альварес (Нуньес, 21), Рауль Гарсия, Лопес (Де Маркос, 63), Дани Гарсия (Сансет, 78), Икер Муниаин, Иньяки Уильямс (Вильялибре, 78), Кордоба (Весга, 63)«Реал»: Куртуа, Серхио Рамос, Марселу, Карвахаль, Эдер Милитау, Модрич, Каземиру, Вальверде (Кроос, 85), Бензема (Л.Йович, 90+3), Асенсио (Васкес, 74), Родригу (Винисиус Жуниор, 74)Предупреждения: Рауль Гарсия, 39. Дани Гарсия, 73. Серхио Рамос, 90+1. Каземиру, 90+3. Икер Муниаин, 90+5. Берчиче, 90+6. Карвахаль, 90+6

    В турнирной таблице Примеры «Реал» занимает первое место (77 очков), а «Атлетик» — восьмое (48 очков). 0

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