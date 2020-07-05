«Атлетик» — «Реал»: счет матча 0:1, обзор гола

одержал победу надв выездном матче 34-го тура испанской Примеры.

Серхио Рамос laliga.com 10 000 Фрибет новичкам Играть!

Встреча, которая прошла на стадионе «Сан-Мамес», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 73-й минуте забил Серхио Рамос реализовавший пенальти.

Для защитника этот точный удар стал уже десятым в нынешнем сезоне.

Примера. 34-й тур «Атлетик» — «Реал» — 0:1 (0:0) Гол: Серхио Рамос, 73 — с пенальти«Атлетик»: Симон, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Альварес (Нуньес, 21), Рауль Гарсия, Лопес (Де Маркос, 63), Дани Гарсия (Сансет, 78), Икер Муниаин, Иньяки Уильямс (Вильялибре, 78), Кордоба (Весга, 63)«Реал»: Куртуа, Серхио Рамос, Марселу, Карвахаль, Эдер Милитау, Модрич, Каземиру, Вальверде (Кроос, 85), Бензема (Л.Йович, 90+3), Асенсио (Васкес, 74), Родригу (Винисиус Жуниор, 74)Предупреждения: Рауль Гарсия, 39. Дани Гарсия, 73. Серхио Рамос, 90+1. Каземиру, 90+3. Икер Муниаин, 90+5. Берчиче, 90+6. Карвахаль, 90+6

В турнирной таблице Примеры «Реал» занимает первое место (77 очков), а «Атлетик» — восьмое (48 очков). 0