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    ЦСКА обыграл «Спартак». Влашич оформил дубль

    ЦСКА — «Спартак»: счет 2:0, обзор голов

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    В московском дерби 25 тура РПЛ ЦСКА «всухую» выиграл у «Спартака» (2:0).

    Первое поражение «Спартака» после паузы
    Первое поражение «Спартака» после паузы

    Первый мяч был забит на 27 минуте встречи. Никола Влашич осмелился на дальний удар. Однако не обошлось и без ошибки вратаря, который не смог зафиксировать мяч, пустив его из рук прямо в сетку ворот.

    Второй гол «Спартак» пропустил уже будучи в меньшинстве, поскольку на 76 минуте команду подвел Роман Зобнин, получив прямую красную карточку. Здесь за дело снова взялся Никола Влашич, который воспользовался пасом Арнора Сигурдссона.

    ЦСКА остается на 5 месте, набрав 40 очков. «Спартака» Доменико Тедеско имеет 32 очка и находится на строчку ниже.

    РПЛ. 25 тур
    ЦСКА — «Спартак» — 2:0
    Голы: 1:0 — 27 Влашич, 2:0 — 90 ВлашичЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Магнуссон, Щенников (Васин, 90), Влашич, Марадишвили, Кучаев (Сигурдссон, 81), Обляков, Дивеев, Чалов (Бистрович, 68)«Спартак»: Максименко, Рассказов (Ларссон, 68), Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Умяров, Бакаев (Маркитесов, 90), Маслов, Соболев, Понсе (Мирзов, 82)Предупреждения: Маслов (22), Жиго (37), Чалов (41), Щенников (43), Набабкин (51), Бистрович (74), Фернандес (85)Удаление: Зобнин (77)
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