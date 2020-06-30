ЦСКА — «Спартак»: счет 2:0, обзор голов

В московском дерби 25 тура РПЛ«всухую» выиграл у(2:0).

Первый мяч был забит на 27 минуте встречи. Никола Влашич осмелился на дальний удар. Однако не обошлось и без ошибки вратаря, который не смог зафиксировать мяч, пустив его из рук прямо в сетку ворот.

Второй гол «Спартак» пропустил уже будучи в меньшинстве, поскольку на 76 минуте команду подвел Роман Зобнин, получив прямую красную карточку. Здесь за дело снова взялся Никола Влашич, который воспользовался пасом Арнора Сигурдссона.

ЦСКА остается на 5 месте, набрав 40 очков. «Спартака» Доменико Тедеско имеет 32 очка и находится на строчку ниже.