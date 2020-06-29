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    Хави: Моя главная мечта — стать тренером «Барселоны»

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    Бывший полузащитник «Барселоны» Хави, который тренирует катарский «Аль-Садд», заявил о готовности возглавить каталонскую команду.

    «Сейчас моя главная мечта — стать тренером "Барселоны". Вернуться в "Барселону", чтобы клуб добился успеха. Мой тренерский штаб серьезно готовится, мы испытываем большие надежды.

    Я — человек клуба. Чего я хочу, так это вернуться в "Барселону" в подходящий момент и начать проект с нуля. Я уже неоднократно говорил, что хотел бы принимать футбольные решения в "Барселоне".

    Я ничего не исключаю. "Барселона" приходила за мной в январе, мы вели переговоры. Я сказал, что сейчас не самое подходящее время и обстоятельства. Но, надеюсь, возможность у меня еще будет», — сказал Хави Sport.es. 0

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