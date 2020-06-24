Ньюкасл — Астон Вилла. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (24.06.2020)

Составы команд:
«Ньюкасл»: Мартин Дубравка, Джамал Ласcеллс, Федерико Фернандес, Javier Manquillo, Дэнни Роуз, Джонджо Шелви, Аллан Сент-Максимен, Мэтт Ритчи, Айзак Хэйден, Мигель Альмирон, Жоэлинтон.
«Астон Вилла»: Oerjan Haaskjold Nyland, Эзри Конса, Мэтт Таргетт, Кортни Хос, Тайрон Мингс, Дуглас Луис, Джон МакГинн, Трезеге, Джек Грилиш, пМбвана Алли Самата, Anwar El-Ghazi.
Предыдущий матч соперников: «Астон Вилла» — «Ньюкасл» 2:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:3.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Астон Вилла» со счетом 2:3. 0