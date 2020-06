«Аталанта» выкупила у «Челси» бывшего хавбека «Спартака»

Полузащитник «Челси», выступающий зана правах аренды, стал игроком итальянского клуба на постоянной основе.

По информации СМИ, сумма трансфера составит 15 миллионов евро.

«Аталанта» оформила договор аренды с «Челси» в августе 2018 года за 2,5 млн евро после того, как Пашалич провел сезон-2017/18 в составе московского «Спартака» (32 матча, 5 голов и 1 результативная передача).

За два года в Бергамо Марио отметился 15 забитыми мячами и 13 голевыми передачами в 75 встречах. В нынешнем сезоне на счету хорвата 5 голов и 5 ассистов в 24 матчах серии А.

«Челси» приобрел 25-летнего хорвата в июле 2014 года у «Хайдука» из Сплита за 2,5 млн евро. За лондонский клуб он так и не сыграл ни одной встречи.

