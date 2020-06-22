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    Киевское «Динамо» одолело «Колос», в матче было назначено четыре пенальти

    «Динамо» К — «Колос»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Премьер-лига (Украина) Футбол Украины Динамо Киев Колос
    Киевское «Динамо» в матче 27-го тура чемпионата Украины одержало домашнюю победу над «Колосом» из Ковалевки со счетом 2:1.

    Киевское «Динамо»
    Киевское «Динамо»

    На 64-й минуте счет с пенальти открыл полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков.

    Спустя пять минут пенальти был назначен в ворота киевлян — равновесие восстановил исландский форвард «Колоса» Арни Вильхамссон.

    Победу хозяевам принес точный удар с «точки» уругвайского хавбека Карлоса Де Пены (88-я).

    Отметим, что на 53-й минуте еще при счете 0:0 пенальти не реализовал полузащитник «Колоса» Андрей Богданов. Его удар парировал динамовский вратарь Георгий Бущан.

    Гости доигрывали встречу вдесятером. На 63-й минуте за второе предупреждение был удален защитник Кирилл Петров.

    «Динамо» занимает второе место в УПЛ, набрав 53 очка. У ближайшего конкурента в борьбе за выход в квалификацию Лиги чемпионов «Зари» — 52. «Колос» с 27 очками идет на шестой позиции.

    Напомним, что за пять туров до конца чемпионата «Шахтер» гарантировал себе золотые медали. «Горняки» выиграли чемпионский титул в 13-й раз. 0

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