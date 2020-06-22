«Динамо» К — «Колос»: счет матча 2:1, обзор голов

Киевскоев матче 27-го тура чемпионата Украины одержало домашнюю победу надиз Ковалевки со счетом 2:1.

На 64-й минуте счет с пенальти открыл полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков.

Спустя пять минут пенальти был назначен в ворота киевлян — равновесие восстановил исландский форвард «Колоса» Арни Вильхамссон.

Победу хозяевам принес точный удар с «точки» уругвайского хавбека Карлоса Де Пены (88-я).

Отметим, что на 53-й минуте еще при счете 0:0 пенальти не реализовал полузащитник «Колоса» Андрей Богданов. Его удар парировал динамовский вратарь Георгий Бущан.

Гости доигрывали встречу вдесятером. На 63-й минуте за второе предупреждение был удален защитник Кирилл Петров.

«Динамо» занимает второе место в УПЛ, набрав 53 очка. У ближайшего конкурента в борьбе за выход в квалификацию Лиги чемпионов «Зари» — 52. «Колос» с 27 очками идет на шестой позиции.

Напомним, что за пять туров до конца чемпионата «Шахтер» гарантировал себе золотые медали. «Горняки» выиграли чемпионский титул в 13-й раз. 0