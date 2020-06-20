Фернандеш: После долгого перерыва «МЮ» сыграл очень хорошо

Полузащитникпрокомментировал ничью с(1:1) в рамках 30-го тура АПЛ. Португалец в концовке встречи сравнял счет.

«Мы сыграли очень хорошо. Сложный матч. Соперник забил на контратаке, но мы остались в игре. У нас было много моментов.Хотим получать хороший результат в каждом матче. После долгой паузы мы справились очень хорошо.

Когда мы тренировались в группах, я занимался вместе с Полем Погба. Хотя я сыгрался со всеми. Поль заработал пенальти, а я его реализовал.

Нам нужно смотреть на Лигу чемпионов. В концовке я ударил по мячу, а затем увидел ногу соперника. ВАР нужен, чтобы помогать. Если система показывает, что пенальти нет, нужно принять этот факт», — цитирует Фернандеша Sky Sports. 0