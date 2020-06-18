Гвардиола: Я очень доволен выступлением своей команды

Главный тренерпрокомментировал победу над(3:0) в матче 28-го тура АПЛ.

«В начале матча мы действовали с большой энергией. Все хотели получить мяч, было неспокойно. У нас были шансы. Нам было важно забить до перерыва.

Я очень доволен выступлением команды. Команда находится в хорошей форме, и это нам поможет в следующих играх.

Мы уже готовимся к следующему матчу. У нас есть игроки, которые могут сыграть по 50-60 минут, что хорошо. Надеюсь, следующий матч мы проведем хорошо», — цитирует Гвардиолу BBC.

«Ман Сити» набрал 60 очков и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. У «Арсенала» — 40 очков и девятая позиция. 0