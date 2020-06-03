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    Маркизио: Я перешёл в «Зенит», чтобы не предавать «Ювентус»

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    Бывший игрок «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал о том, почему после «туринцев» выбрал именно питерский клуб.

    Клаудио Маркизио
    Клаудио Маркизио

    «Я перешёл в "Зенит", чтобы не предавать "Ювентус". Поэтому я выбрал другой чемпионат, а не клуб из Серии А. Это и было главной причиной. Не только из-за того, что дали мне "Ювентус" и фанаты, но также за то, что я испытал и пережил за все эти годы. Также могу сказать, что у меня всегда было желание получить опыт игры за границей. Это был опыт для всей семьи, детей, которые ходят в школу, жены… В России у моей жены не было подруг, она не говорила по-русски. В "Зените" я говорил по-английски и немного по-испански, потому что там было много аргентинцев.

    Я будущий тренер "Ювентуса"? Нет, я не вижу себя тренером. Нужно обладать особыми навыками, чтобы уметь сплотить команду», — цитирует итальянца Tuttosport. 0

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