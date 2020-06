«Саутгемптон» объявил о продлении контракта с главным тренером

на официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером

Новое соглашение между сторонами рассчитано на четыре года. Предыдущее истекало 30 июня 2021 года.

Также контракт был продлен с Рихардом Китцбихлером, который является ассистентом Хазенхюттля.

#SaintsFC is delighted to announce that Ralph Hasenhüttl has signed a new four-year contract at St Mary’s! 😇