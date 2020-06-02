«Саутгемптон» объявил о продлении контракта с главным тренером

Ральф Хазенхюттль
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Новое соглашение между сторонами рассчитано на четыре года. Предыдущее истекало 30 июня 2021 года.
Также контракт был продлен с Рихардом Китцбихлером, который является ассистентом Хазенхюттля.
#SaintsFC is delighted to announce that Ralph Hasenhüttl has signed a new four-year contract at St Mary’s! 😇— Southampton FC (@SouthamptonFC) June 2, 2020
«Саутгемптон» за девять туров до окончания сезона АПЛ идет на 14-м месте в турнирной таблице с 7-очковым отрывом от зоны вылета. Сезон в АПЛ возобновится 17 июня.