Ширер: Хочу, чтобы Мбаппе перешел в АПЛ

Бывший форвард «Ньюкасла» и сборной Англиивысказался о будущем нападающего ПСЖ

«Я бы очень хотел, чтобы Мбаппе перешел в английскую Премьер-лигу. С такими способностями, уверенностью, которой он обладает в таком молодом возрасте, и всеми забитыми голами можно с уверенностью сказать, что его трансфер несомненно пойдет на пользу чемпионату Англии.

Вижу только один клуб, который ему подойдет. Это, конечно, Ньюкасл», — приводит слова Ширера Goal.

Напомним, в уже завершившемся сезона французской Лиги 1 Мбаппе провел 20 поединков, в которых забил 18 голов. 0