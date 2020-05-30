СМИ: Тер Штеген хочет получать в «Барселоне» 10 миллионов евро в год

Руководствопродолжает работу над продлением соглашения с вратарем

Как сообщает итальянский журналист Никола Скира, голкипер хочет продолжить выступать в «Барселоне», однако стороны не могут прийти к согласию по вопросу о зарплате игрока.

Тер Штеген хочет ежегодно получать 10 миллионов евро, в то время как последнее предложение «Барселоны» составляло 6,3 миллиона евро, включая бонусы.

Ожидается, что следующая встреча 28-летнего немца с руководством каталонского клуба состоится в начале июня.

Напомним, голкипер защищает цвета «Барселоны» с 2014 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Тер Штеген принял участие в 34 матчах, 11 из которых он сыграл на «ноль». 0