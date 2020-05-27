Президент «Урала»: Нужно продумать, как можно разместить зрителей

Президент «Урала»надеется на то, что в заключительных матчах РПЛ-2019/20 болельщиков будут пускать на стадионы.

Ранее стало известно, что «Зенит», ЦСКА, «Краснодар» и «Спартак» выступили за возвращение зрителей на трибуны, а РФС работает над этим вариантом.

«Я поддерживаю Евгения Ленноровича [Гинера] в этом вопросе. Я уже говорил, что финал Кубка России, который будет проходить в Екатеринбурге, будет совсем не тем без зрителей.

Нужно продумать, как можно разместить зрителей. Может, посадить их в метре друг от друга.

Пусть на матч придет не 30 тысяч, а 10, но болельщики хотя бы будут. Это можно все продумать. Без зрителей футбол совсем не тот.

Но, так как здоровье, естественно, на первом месте, нужно продумать все меры безопасности. Прежде всего, нужно разговаривать с врачами.

Потому что ни Евгений Леннорович, ни я — не врачи, и всей серьезности не ощущаем. Если врачи скажут, что при определенных условиях можно пускать зрителей, это нужно делать», — сказал Иванов Sport24. 0