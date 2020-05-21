Гончаренко: Чалов живет надеждой, что снова начнет много забивать

Главный тренер ЦСКАрассказал, чем объясняет спад в результативности нападающего московского клуба

«Федя живет надеждой, что снова начнет много забивать. Когда нападающий не чувствует уверенность, то видит большого вратаря и маленькие ворота. А если уверен в себе, то все наоборот.

Когда Федя играл с Абелем Эрнандесом, пусть и какое-то короткое время, Абель привлекал много внимания, в результате к Чалову оно ослабевало.

Масса факторов играет [роль]. В том числе, что Федю сейчас оценивают как лучшего бомбардира чемпионата. К нему стали пристальнее относиться.

Мы видели много статистики: движение, открывания, попадания в нужные зоны — это все сохранилось. Сейчас просто пропала реализация. Наша задача — вернуть эту реализацию. Тут много факторов.

Если бы он забил несколько пенальти, то сейчас говорили совсем другое», — рассказал Гончаренко в эфире Instagram журналиста Нобеля Арустамяна. 0