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    Думбия: Возможно, не стоило покидать ЦСКА

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    Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия признался, что жалеет об уходе из московского клуба в 2015 году в «Рому», и не исключает вероятности возвращения.

    Сейду Думбия
    Сейду Думбия

    «Я провел в России много лет и выиграл несколько важных трофеев. Конечно, ЦСКА для меня — особенная команда. Но я бы не стал говорить, что это главный клуб в моей карьере. Мне довелось играть в разных странах, завоевывать титулы и там. К примеру, в Швейцарии. Но при этом я никогда не забуду ЦСКА.

    Не жалею ли, что покинул ЦСКА ради "Ромы"? Учитывая, как сложились обстоятельства, было бы лучше остаться в ЦСКА. Но в карьере любого футболиста бывают моменты, когда нужно решиться на какой-то шаг. И не всегда он бывает верным. Это жизнь.

    Как я уже сказал, ЦСКА остается для меня особенным клубом. Возможно, я и вернусь. В мире и в футболе в частности нет ничего невозможного», — цитирует футболиста «Российская газета».

    Напомним, 32-летний Думбия защищал цвета ЦСКА с 2010 по 2014 год. За это время ивуарийский нападающий помог московской команде трижды стать чемпионом России, дважды выиграть Кубок России, а также Суперкубок страны.

    В марте игрок покинул швейцарский «Сьон», не согласившись с понижением заработной платы из-за пандемии коронавируса. 0

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