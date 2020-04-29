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    РПЛ перенесла видеоконференцию на неопределенный срок

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    Российская Премьер-лига на неопределенный срок перенесла видеоконференцию с участием руководства лиги, которая была запланирована на 30 апреля.

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    «Конференция отменена в связи с тем, что в ближайшее время ожидается принятие решения органами исполнительной власти и Российским футбольным союзом о возобновлении тренировочного процесса и рестарте сезона 2019/20. О дате и времени мероприятия будет сообщено дополнительно», — говорится в письме, текст которого приводит «Спорт-Экспресс».

    Ожидается, что в ближайшие пару дней минспорта доведет до РФС свои рекомендации, с их учетом и будет проведено собрание.

    При этом аналогичное собрание руководителей клубов ФНЛ пока не перенесено. Оно должно состояться 30 апреля. 0

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