На «Ростов-Арене» обновили газон

На «завершился проект по реновации поля, сообщает сайт правительства Ростовской области.

На реновацию было потрачено 1,6 миллиона рублей вместо предусмотренных 3 миллионов.

«Обновление поля — это запланированная процедура, по истечении двух-трех лет гибридные поля нуждаются в реновации. Необходимость реновации газона стала очевидна при приемке стадиона "Ростов-Арена" в государственную собственность Ростовской области в декабре 2019 года.

Первые игры показали, что корневая система молодой травы не выдерживает интенсивной нагрузки. Верхний пласт газона был полностью снят — это около 380 тонн органических остатков, которые задерживали необходимую влагу для укоренения травы.

Этот слой снят поэтапно, после чего было засеяно пять видов трав», — рассказал заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. 0