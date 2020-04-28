КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Давид ЛуисПерезагрузка АПЛ. Работа по возобновлению сезона наращивает обороты
  • 17:43
    • Чемпионат Франции по футболу завершен досрочно
  • 15:50
    • В ФИФА предложили наказывать футболистов за плевки во время матчей
  • 19:33
    • Прядкин назвал самую удобную дату для рестарта чемпионата России
  • 19:13
    • Лига 1 рассматривает три варианта распределения мест
  • 19:07
    • «Трактор» попрощался с главным тренером команды
    Все новости спорта

    На «Ростов-Арене» обновили газон

    Футбол Ростов РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    На «Ростов-Арене» завершился проект по реновации поля, сообщает сайт правительства Ростовской области.

    На стадионе теперь новый газон
    На стадионе теперь новый газон

    На реновацию было потрачено 1,6 миллиона рублей вместо предусмотренных 3 миллионов.

    «Обновление поля — это запланированная процедура, по истечении двух-трех лет гибридные поля нуждаются в реновации. Необходимость реновации газона стала очевидна при приемке стадиона "Ростов-Арена" в государственную собственность Ростовской области в декабре 2019 года.

    Первые игры показали, что корневая система молодой травы не выдерживает интенсивной нагрузки. Верхний пласт газона был полностью снят — это около 380 тонн органических остатков, которые задерживали необходимую влагу для укоренения травы.

    Этот слой снят поэтапно, после чего было засеяно пять видов трав», — рассказал заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Домашний арест. Как клубы РПЛ справляются с вынужденной паузой?
  • 26/04/2020 в 02:55
    •
  • Прогноз
  • БАТЭ — «Славия-Мозырь»
  • 1.68
  • Завтра в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли БАТЭ выйти в финал Кубка Беларуси?
  • БАТЭ — «Славия-Мозырь». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • Возьмет ли БАТЭ реванш у «Славии»?
  • Экспресс дня 29 апреля. Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
  • ФК «Манагуа» — «Ферретти»: хозяева выйдут в финал?
  • ФК «Манагуа» — «Ферретти». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Виллиан Футбол Трансферный дайджест. 21-27 апреляКуда переберется хавбек «Челси», удержит ли ПСЖ бомбардира, кому достанется нападающий «Монако» и другие трансферные новости последних дней Вчера в 23:590
  • 17:31
    • Защитник «Спартака» хотел бы выступать во Франции
  • 17:25
    • Головин против Чалова в PES 2020
  • 16:23
    • Кравец продлил контракт с «Витязем»
    Пьер-Эмерик Обамеянг Футбол Что делать «Арсеналу» с Обамеянгом?Контракт бомбардира скоро заканчивается, сможет ли клуб оставить игрока у себя? Вчера в 04:380
  • Экспресс дня

  • Возьмет ли БАТЭ реванш у «Славии»?
  • 3.60
    •
  • 21:18
    • На «Ростов-Арене» обновили газон
  • 21:03
    • Евсеев рад появлению у «Уфы» долгожданного автобуса
  • 20:52
    • Виллаш-Боаш считает решение о завершении сезона во Франции логичным
    Филлип Коку Футбол Как поздний гол рушит мечты. О поединке между ПСВ и «Миланом» в сезоне 2004/2005Достаем очередной топовый матч из архивных полок Лиги чемпионов Вчера в 14:060
  • 16:37
    • Жиго: Тренировки могут возобновиться 15 мая
  • 16:04
    • Де Брейне заявил о намерении побить рекорд Анри по ассистам в АПЛ
  • 15:34
    • Президент «Урала» Иванов: Мы согласны на все варианты возобновления сезона
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.90
  • Прогноз на матч Шахтер Солигорск — Динамо Брест
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч БАТЭ — Славия-Мозырь
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  3.60
  • Экспресс дня 29 апреля
  • Завтра в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч ФК Манагуа — Ферретти
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Реал Эстели — Дирианген
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Когда вернется большой футбол
  • Футбол
  • Послезавтра в 23:59
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фергюсон — Гэйджи
  • Прочие
  • 09/05/2020 в 00:01
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие