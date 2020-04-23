Всех футболистов Ла Лиги протестируют на коронавирус

Все игроки, а также персонал испанских клубов, выступающих в Ла Лиге, будут протестированы на COVID-19, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, руководство Примеры уже запросило у клубов полный список сотрудников и футболистов. Отмечается, что тестирование начнется с 28 апреля.

Также президент Ла Лиги Хавьер Тебас предложил клубам отправить футболистов на недельный карантин перед первым матчем после паузы в чемпионате, однако большинство игроков не поддерживает эту идею.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса 12 марта чемпионат Испании был приостановлен на неопределенный срок. На тот момент команды Ла Лиги успели сыграть 27 туров. 0