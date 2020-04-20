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    Гравина: Я не могу быть гробовщиком итальянского футбола

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    Глава Федерации футбола Италии Габриэле Гравина снова затронул тему возможного возобновления сезона в Италии.

    Габриэле Гравина
    Габриэле Гравина

    «Сейчас у нас есть две противоборствующие группы: одни считают, что вся спортивная деятельность должна быть остановлена, другие, которых я поддерживаю, выступают за продолжение. Я не могу быть гробовщиком итальянского футбола. Я обязан защищать футбольное движение и спортивное движение. Мы беспокоимся не о том, что сезон будет прерван сегодня, а о том, что это негативно скажется на будущем футбола.

    Что будет, если правительство решит прекратить сезон? Эту ответственность я оставляю им. Лично я бы приветствовал их выбор с облегчением. Вы даже представить не можете, насколько драматична идущая сейчас битва», — цитирует Гравину Goal.

    В Италии пока что не решились со сроками продолжения сезона. Изначально планировалось продолжить 31 мая. 0

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