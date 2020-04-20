Гравина: Я не могу быть гробовщиком итальянского футбола

Глава Федерации футбола Италииснова затронул тему возможного возобновления сезона в Италии.

«Сейчас у нас есть две противоборствующие группы: одни считают, что вся спортивная деятельность должна быть остановлена, другие, которых я поддерживаю, выступают за продолжение. Я не могу быть гробовщиком итальянского футбола. Я обязан защищать футбольное движение и спортивное движение. Мы беспокоимся не о том, что сезон будет прерван сегодня, а о том, что это негативно скажется на будущем футбола.

Что будет, если правительство решит прекратить сезон? Эту ответственность я оставляю им. Лично я бы приветствовал их выбор с облегчением. Вы даже представить не можете, насколько драматична идущая сейчас битва», — цитирует Гравину Goal.

В Италии пока что не решились со сроками продолжения сезона. Изначально планировалось продолжить 31 мая. 0