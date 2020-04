ПСЖ предложит Неймару новый контракт

Журналист Николо Скира в своем Twitter сообщил, чтонамерен предложитьновый контракт. Катализатором послужил интереск бразильскому вингеру.

«Барселона» работает над возвращением Неймара, но «ПСЖ» не хочет терять игрока. Спортивный директор парижан Леонардо готов предложить игроку контракт на сумму € 38 млн за сезон до 2025 года«, — говориться в сообщении.

#Barça are working on #Neymar's return, but #PSG don't want to sell him. #Leonardo will offer to the brazilian star a new contract until 2025 with a wages of €38M a year. #transfers