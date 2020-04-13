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    Смольников может перебраться в MLS

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    Агент Александр Маньяков, представляющий защитника «Зенита» Игоря Смольникова, сообщил, что его клиент может сменить клубную прописку в летнее межсезонье.

    Игорь Смольников
    Игорь Смольников

    «Какова ситуация с будущим Смольникова? Мы не знаем, какая будет экономическая и политическая ситуация после окончания пандемии коронавируса.

    Мы ведем переговоры, помимо "Зенита", еще с тремя российскими клубами. Плюс к этому один из наших коллег-агентов говорит, что в мае будет интерес от одной из команд MLS.

    Лично для меня немного обидно вот что. "Зенит" — это большой клуб, где много интриг и всяких обсуждений, но Игорь всегда, как бы ни складывались отношения внутри, был предельно честен и сдержан в плане оценки происходящего.

    Он никогда не позволял себе выносить сор из избы и накидывать г***о на вентилятор. Игорь — очень хороший парень, и это надо ценить», — цитирует агента Sport24.ru.

    В декабре 2015 года футболист продлил соглашение с «Зенитом» до июня 2020 года. Таким образом, ближайшим летом игрок может стать свободным агентом.

    В нынешнем сезоне защитник сыграл 14 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи. Всего на счету Смольникова 195 матчей за «Зенит», десять голов и 21 голевой пас. 0

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