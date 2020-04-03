Кокорин: У меня аренда в «Сочи» до 15 мая, дальше решать будет «Зенит»

Нападающий «Зенита», который выступает на правах аренды за, рассказал о том, чем занимается в условиях карантина.

Проведение матчей российского национального чемпионата было приостановлено до 31 мая из-за пандемии коронавируса.

«Мы не так давно еще тренировались, поэтому отсыпаемся, проводим время с семьей. У меня арендное соглашение с "Сочи" до 15 мая.

Что будет дальше? Наверное, этот вопрос нужно задать "Зениту". Потому что они будут решать. Сейчас проблематично что-то решать, так как непонятно, что будет дальше и как правильно все распланировать. Поэтому вопросы с контрактами уходят на второй план.

Мне очень приятно, что Федотов назвал меня лучшим футболистом, которого он когда-либо тренировал. В "Сочи" очень приятно работать каждый день, все условия созданы для того, чтобы играть в футбол.

В контракте у меня есть пункт, по которому я смогу сыграть против "Зенита", но за это нужно будет заплатить. Либо мне, либо руководству. Пока такие моменты не обсуждались.

Если игра с "Зенитом" будет ключевой для нас, тогда пойдем на это. Знаю, какая это сумма, она в евро», — сказал Кокорин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, что Кокорин перешел в «Сочи» в феврале 2020 года. В текущем сезоне он провел 4 матча в РПЛ и забил 3 гола. 0