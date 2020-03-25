«Барселона» не может найти покупателя на Коутиньо

Филиппе Коутиньо
globallookpress.com
По информации Marca, «сине-гранатовые» хотят выручить за бразильца 80 миллионов евро, но не нашли покупателя даже до начала кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Летом 2019 года Коутиньо перешел в «Баварию» на правах аренды. 27-летний футболист не смог закрепиться в основе немецкого клуба и мюнхенцы отказались активировать опцию выкупа за 120 миллионов евро.
Напомним, в январе 2018 года Коутиньо за 145 миллионов евро перешел в стан каталонского клуба из «Ливерпуля». 0