«Барселона» не может найти покупателя на Коутиньо

Полузащитник, скорее всего, останется в каталонском клубе до 2021 года.

По информации Marca, «сине-гранатовые» хотят выручить за бразильца 80 миллионов евро, но не нашли покупателя даже до начала кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Летом 2019 года Коутиньо перешел в «Баварию» на правах аренды. 27-летний футболист не смог закрепиться в основе немецкого клуба и мюнхенцы отказались активировать опцию выкупа за 120 миллионов евро.

Напомним, в январе 2018 года Коутиньо за 145 миллионов евро перешел в стан каталонского клуба из «Ливерпуля». 0