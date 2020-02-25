Мещеряков: Контракт с Чорлукой продлили на очень приемлемых условиях

Председатель совета директоров «Локомотива»прокомментировал продление контракта с 34-летним

«Чарли — настоящий профессионал, боец на поле и дядька для молодых. Мы рады, что продлили с ним контракт. Я считаю, что он один из лучших футболистов нашей команды.

Что касается срока, то это нормальная история. Мы продлили контракт, мягко говоря, на очень приемлемых и приличных условиях.

Думаю, любой другой клуб был бы рад подписать контракт на таких условиях», — заявил Мещеряков в интервью Sport24.ru.

Напомним, что Чорлука перешел в «Локомотив» из «Тоттенхэма» в июле 2012 года.

С тех пор хорватский защитник провел за московский клуб 201 встречу, записав на свой счет восемь забитых мячей, семь голевых передач, а также заработав 48 желтых и две красных карточки. 0