«Лудогорец» — «Интер»: счет 0:2, обзор голов

Антонио Кандрева
globallookpress.com
Голы были забиты во второй половине встречи. Счет открыл Кристиан Эриксен, который воспользовавшись скидкой Лукаку, пробил в нижний левый угол ворот.
Сам же бельгиец удвоил счет на 94 минуте. Форвард отметился ударом с пенальти.
Ответный поединок состоится 27 февраля в Милане.
Лига Европы. 1/16 финала
«Лудогорец» — «Интер» — 0:2
Голы: 0:1 — 71 Эриксен, 0:2 — 90, пенальти Лукаку«Лудогорец»: Илиев, Григоре, Терзиев, Сисиньо, Недялков, Абель, Дяков (Баджи, 67), Вандерсон, Каули (Битон, 90), Марселиньо, Шверчок (Тшибота, 76)«Интер»: Паделли, Годин, Раноккия, Д`Амброзио, Бираги (Янг, 81), Весино, Мозес (Барелла, 72), Валеро, Эриксен, Санчес, Мартинес (Лукаку, 64)Предупреждения: Мартинес (22), Григоре (43), Вандерсон (61), Тшибота (85), Абель (90)