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    «Интер» на выезде обыграл «Лудогорец»

    «Лудогорец» — «Интер»: счет 0:2, обзор голов

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    В матче 1/16 финала Лиги Европы «Интер» на выезде выиграл у «Лудогорца» со счетом 0:2.

    Антонио Кандрева
    Антонио Кандрева

    Голы были забиты во второй половине встречи. Счет открыл Кристиан Эриксен, который воспользовавшись скидкой Лукаку, пробил в нижний левый угол ворот.

    Сам же бельгиец удвоил счет на 94 минуте. Форвард отметился ударом с пенальти.

    Ответный поединок состоится 27 февраля в Милане.

    Лига Европы. 1/16 финала
    «Лудогорец» — «Интер» — 0:2
    Голы: 0:1 — 71 Эриксен, 0:2 — 90, пенальти Лукаку«Лудогорец»: Илиев, Григоре, Терзиев, Сисиньо, Недялков, Абель, Дяков (Баджи, 67), Вандерсон, Каули (Битон, 90), Марселиньо, Шверчок (Тшибота, 76)«Интер»: Паделли, Годин, Раноккия, Д`Амброзио, Бираги (Янг, 81), Весино, Мозес (Барелла, 72), Валеро, Эриксен, Санчес, Мартинес (Лукаку, 64)Предупреждения: Мартинес (22), Григоре (43), Вандерсон (61), Тшибота (85), Абель (90)
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