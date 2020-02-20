«Лудогорец» — «Интер»: счет 0:2, обзор голов

В матче 1/16 финала Лиги Европына выезде выиграл усо счетом 0:2.

Голы были забиты во второй половине встречи. Счет открыл Кристиан Эриксен, который воспользовавшись скидкой Лукаку, пробил в нижний левый угол ворот.

Сам же бельгиец удвоил счет на 94 минуте. Форвард отметился ударом с пенальти.

Ответный поединок состоится 27 февраля в Милане.