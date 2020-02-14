Дайер хочет покинуть «Тоттенхэм»

Полузащитникможет покинуть команду в летнее трансферное окно.

Как сообщает Daily Mail, 26-летний футболист недоволен своим положением в коллективе. Хавбек хочет получать больше игрового времени и опасается за место в составе сборной Англии в преддверии чемпионата Европы.

Контракт Дайера с лондонским клубом истекает летом 2021 года, и если стороны не договорятся о новом соглашении, то прекратят сотрудничество летом.

Дайер защищает цвета с 2014 года. В нынешнем сезоне он провел 11 матчей в английской Премьер-лиге (7 — в основе), в которых отдал 1 результативный пас и получил 4 желтые карточки. 0