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    Дайер хочет покинуть «Тоттенхэм»

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    Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер может покинуть команду в летнее трансферное окно.

    Эрик Дайер
    Эрик Дайер

    Как сообщает Daily Mail, 26-летний футболист недоволен своим положением в коллективе. Хавбек хочет получать больше игрового времени и опасается за место в составе сборной Англии в преддверии чемпионата Европы.

    Контракт Дайера с лондонским клубом истекает летом 2021 года, и если стороны не договорятся о новом соглашении, то прекратят сотрудничество летом.

    Дайер защищает цвета с 2014 года. В нынешнем сезоне он провел 11 матчей в английской Премьер-лиге (7 — в основе), в которых отдал 1 результативный пас и получил 4 желтые карточки. 0

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