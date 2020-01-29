Эриксен объяснил фанатам свой уход из «Тоттенхэма»

Датский полузащитникпосле перехода вобратился к фанатам

Эриксен объяснил, почему решил покинуть «шпор»:

«Иногда тебе просто хочется попробовать что-то новое», — написал датчанин в Twitter.

Он также поблагодарил фанатов «шпор»:

«У меня не было времени попрощаться со всеми, хотя мне казалось, что я провел много матчей там, где все говорили и думали, что на следующий день в клубе меня не будет. У меня осталось очень много невероятных воспоминаний за последние 6,5 лет, что я провел в "Тоттенхэме". Я по-настоящему наслаждался каждой тренировкой и каждой игрой в составе этой команды. Так что, болельщики "шпор", для меня было удовольствием играть за ваш клуб. Надеюсь, мы еще встретимся в будущем!».

Напомним, Эриксен перешел в «Интер» за 20 миллионов евро. 0