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    Эриксен объяснил фанатам свой уход из «Тоттенхэма»

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    Датский полузащитник Кристиан Эриксен после перехода в «Интер» обратился к фанатам «Тоттенхэма».

    Кристиан Эриксен
    Кристиан Эриксен

    Эриксен объяснил, почему решил покинуть «шпор»:

    «Иногда тебе просто хочется попробовать что-то новое», — написал датчанин в Twitter.

    Он также поблагодарил фанатов «шпор»:

    «У меня не было времени попрощаться со всеми, хотя мне казалось, что я провел много матчей там, где все говорили и думали, что на следующий день в клубе меня не будет. У меня осталось очень много невероятных воспоминаний за последние 6,5 лет, что я провел в "Тоттенхэме". Я по-настоящему наслаждался каждой тренировкой и каждой игрой в составе этой команды. Так что, болельщики "шпор", для меня было удовольствием играть за ваш клуб. Надеюсь, мы еще встретимся в будущем!».

    Напомним, Эриксен перешел в «Интер» за 20 миллионов евро. 0

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