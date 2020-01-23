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    «Боруссия» Д близка к трансферу полузащитника «Ювентуса»

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    Полузащитник туринского «Ювентуса» Эмре Джан, вероятно, продолжит карьеру в чемпионате Германии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

    Эмре Джан
    Эмре Джан

    По информации источника, дортмундская «Боруссия» близка к покупке игрока. Личный контракт футболиста уже согласован и будет рассчитан до 2024 года. Осталось договориться о сумме трансфера.

    Немецкий клуб предложил € 18 млн за хавбека, однако «Ювентус» намерен выручить больше.

    В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 8 матчах итальянской Серии А, не отметившись результативными действиями и получив 2 желтые карточки.

    Ранее была информация, что в услугах Джана заинтересованы «Милан», «Эвертон», «Манчестер Юнайтед», «Барселона» и «Пари Сен-Жермен». 0

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