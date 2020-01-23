«Боруссия» Д близка к трансферу полузащитника «Ювентуса»

Полузащитник туринского, вероятно, продолжит карьеру в чемпионате Германии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, дортмундская «Боруссия» близка к покупке игрока. Личный контракт футболиста уже согласован и будет рассчитан до 2024 года. Осталось договориться о сумме трансфера.

Немецкий клуб предложил € 18 млн за хавбека, однако «Ювентус» намерен выручить больше.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 8 матчах итальянской Серии А, не отметившись результативными действиями и получив 2 желтые карточки.

Ранее была информация, что в услугах Джана заинтересованы «Милан», «Эвертон», «Манчестер Юнайтед», «Барселона» и «Пари Сен-Жермен». 0