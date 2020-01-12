«Дижон» — «Лилль»: счет матча 1:0, обзор гола

Фрагмент матча
globallookpress.com
На 21-й минуте хозяева остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил марокканский защитник «Дижона» Хамза Мендиль.
Тем не менее, на 47-й минуте хозяева открыли счет — единственный гол забил кабо-вердийский нападающий Жулио Тавареш.
Составы команд уравнялись на 67-й минуте, когда вторую желтую карточку получил полузащитник «Лилля» Бубакари Сумаре.
«Лилль» с 31 очком занимает пятую строчку турнирной таблицы лиги 1. «Дижон» (21) прервал безвыигрышную серию из пяти игр и теперь 16-й. 0