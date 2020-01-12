ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберто ФирминоКрасный поезд не остановить. «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» в Лондоне
  • 20:20
    • ЦСКА уступил по буллитам «Автомобилисту»
  • 19:59
    • «Реал» и «Атлетико» огласили составы на финал Суперкубка Испании
  • 19:54
    • СКА в овертайме дожал «Динамо»
  • 17:34
    • Определился обладатель ATP Cup
  • 17:18
    • Фуркад выиграл масс-старт в Оберхофе
    Все новости спорта

    «Лилль» на выезде проиграл «Дижону»

    «Дижон» — «Лилль»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Дижон Лилль Календарь Лиги 1 Прогнозу на Лигу 1
    В матче 20-го тура чемпионата Франции «Дижон» одержал домашнюю победу над «Лиллем» — 1:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 21-й минуте хозяева остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил марокканский защитник «Дижона» Хамза Мендиль.

    Тем не менее, на 47-й минуте хозяева открыли счет — единственный гол забил кабо-вердийский нападающий Жулио Тавареш.

    Составы команд уравнялись на 67-й минуте, когда вторую желтую карточку получил полузащитник «Лилля» Бубакари Сумаре.

    «Лилль» с 31 очком занимает пятую строчку турнирной таблицы лиги 1. «Дижон» (21) прервал безвыигрышную серию из пяти игр и теперь 16-й. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 31 декабря — 6 января
  • 06/01/2020 в 22:30
    •
  • Прогноз
  • ПСЖ — «Монако»
  • 1.78
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто победит в мадридском дерби за Суперкубок Испании?
  • «Реал» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Одержит ли «Юве» первую за шесть лет выездную победу над «Ромой»?
  • «Рома» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Сможет ли «Монако» создать проблемы для ПСЖ?
  • ПСЖ — «Монако». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Арсенал» Футбол АПЛ. «Ливерпуль» одолел «Тоттенхэм», «Арсенал» потерял очки, уверенные победы «Челси» и «МЮ»Обзор матчей 22-го тура английской Премьер-лиги Вчера в 22:340
  • 15:35
    • Мякяряйнен — победительница масс-старта в Оберхофе
  • 15:02
    • Осорио хотел бы остаться в Санкт-Петербурге
  • 14:53
    • Джокович победил Надаля на ATP Cup
    Валерий Карпин Футбол Планы на зиму: «Ростов»Чем заняться Валерию Карпину во время зимнего перерыва в чемпионате России 10/01/2020 в 20:240
  • Экспресс дня

  • «Парма» ни с чем оставит «Лечче»?
  • 2.36
    •
  • 21:00
    • «Лилль» на выезде проиграл «Дижону»
  • 20:55
    • «Севилья», «Сельта» и «Реал Сосьедад» одержали победы в Кубке Испании
  • 20:48
    • Сборная Швеции обыграла Косово в товарищеском матче
    Евгений Малкин Хоккей НХЛ. Два очка Малкина и результативная передача СвечниковаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 11 января Вчера в 08:030
  • 12:36
    • «Адмирал» уверенно разобрался с «Ак Барсом»
  • 09:15
    • Ковальчук догнал Буре по голам в НХЛ среди россиян
  • 20:26
    • «Спартак» победил «Динамо» в Минске
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.60
  • Прогноз на матч Реал — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Виннипег — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Рома — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч ПСЖ — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.74
  • Экспресс дня 12 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Аризона — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Амур — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •  2.36
  • Экспресс дня 13 января
  • Завтра в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Парма — Лечче
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие