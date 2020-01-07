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    Дубль Лукаку принес «Интеру» победу над «Наполи»

    «Наполи» — «Интер»: счет матча 1:3. обзор голов

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    Миланский «Интер» одержал гостевую победу над «Наполи» (3:1) в матче 18-го тура итальянской Серии А.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 14-й минуте. Лукаку после обрезки соперника в центре поля прорвался к штрафной «Наполи», ушел от Хюсая и мощным ударом отправил мяч в сетку ворот Мерета.

    На 33-й минуте Лукаку на силу пробил с левого края чужой штрафной в ближний угол ворот и мяч от рук неловко сыгравшего Мерета залетел в сетку ворот «Наполи».

    На 38-й минуте хозяева отквитали один мяч. Зелиньски навесил с левого фланга на дальнюю штангу, откуда Кальехон прострелил во вратарскую, где Милик ударом в касание замкнул этот пас.

    А на 62-й минуте Барелла навесил с правого фланга атаки в центр на линию вратарской «Наполи», где Лаутаро Мартинес оторвался от соперника и пробил точно в цель.

    «Интер», набрав 45 очков, вышел на первое место в турнирной таблице серии А, «Наполи», имея в активе 24 очка, расположился на восьмом месте.

    В следующем туре «Наполи» в гостях сыграет против «Лацио», а «Интер» на своем поле встретится с «Аталантой». 0

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