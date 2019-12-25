«Реал» намерен вернуть Хакими

Мадридский «Реал» намерен вернуть в свой состав флангового защитника, информирует AS.

На данный момент 21-летний игрок находится в аренде в дортмундской «Боруссии», куда перешел летом 2018 года.

В конце нынешнего сезона срок аренды истечет. «Шмели» заинтересованы в подписании новой сделки, но «сливочные» не примут их предложения.

Отмечается, что в «Реале» высоко оценивают прогресс Хакими, чья трансферная стоимость за время пребывания в Дортмунде увеличилась с 5 до 45 миллионов евро.

Хакими оценивается выше другого флангового защитника — Альваро Одриосолы. Предполагается, что марокканец не только будет конкурировать с Дани Карвахалем на правом фланге, но и сможет закрывать левый край. 0