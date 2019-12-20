Блан может стать главным тренером «Монако»

Бывший наставник ПСЖ и сборной Францииможет сменитьна послу главного тренера, сообщает Foot Mercato.

Отмечается, что 19 декабря руководство клуба уже встречалось с 54-летним специалистом по поводу возможного назначения.

В списке кандидатов также значатся Жюльен Стефан («Ренн») и Марселино Гарсия Тораль, недавно уволенный из «Валенсии».

На клубном уровне Блан возглавлял «Бордо» и «Пари Сен-Жермен», став четырехкратным чемпионом Франции (2009, 2014-2016). В период с 2010 по 2012 год является главным тренером сборной Франции.

«Монако» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 25 очков после 17 туров.

Нынешний главный тренер «Монако» Леонарду Жардим может быть уволен в случае поражения от «Лилля» в матче 19-го тура чемпионата Франции. Встреча пройдет 21 декабря. 0