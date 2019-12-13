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    В контракте у Гвардьолы прописана возможность покинуть «Ман Сити»

    Футбол Футбол Англии Манчестер Сити
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может покинуть команду ближайшим летом, передает The Times.

    Хосеп Гвардиола
    Хосеп Гвардиола

    По данным источника, в контракте специалиста существует пункт о прекращении сотрудничества по желанию одной из сторон за 12 месяцев до окончания срока соглашения.

    В мае прошлого года Гвардиола продлил контракт с «горожанами». Его соглашение рассчитано до лета 2021 года.

    Сообщается, что ни клуб, ни сам Гвардиола пока не выражали желания расторгать контракт. Если же это случится, то главными претендентами на его замену станут Маурисио Почеттино и Брендан Роджерс. 0

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