ПСЖ планирует заменить Неймара звездой «Ливерпуля»

Руководствоопределилось с тем, кто заменит нападающего, если тот все-таки вернется в Испанию.

Как сообщает France Football, спортивный директор парижан Леонардо намерен переманить в команду из «Ливерпуля» Садио Мане.

По данным источника, парижане будут активны на трансферном рынке следующим летом, поскольку сразу несколько игроков могут уйти из клуба.

Приоритетной целью в случае ухода Неймара станет 27-летний сенегалец Мане, однако детали возможных переговоров пока не уточняются.

В нынешнем сезоне АПЛ сенегалец провел 15 матчей, забил 9 голов и отдал 4 ассиста. 0