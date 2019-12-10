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    ПСЖ планирует заменить Неймара звездой «Ливерпуля»

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    Руководство ПСЖ определилось с тем, кто заменит нападающего Неймара, если тот все-таки вернется в Испанию.

    Садил Мане
    Садил Мане

    Как сообщает France Football, спортивный директор парижан Леонардо намерен переманить в команду из «Ливерпуля» Садио Мане.

    По данным источника, парижане будут активны на трансферном рынке следующим летом, поскольку сразу несколько игроков могут уйти из клуба.

    Приоритетной целью в случае ухода Неймара станет 27-летний сенегалец Мане, однако детали возможных переговоров пока не уточняются.

    В нынешнем сезоне АПЛ сенегалец провел 15 матчей, забил 9 голов и отдал 4 ассиста. 0

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