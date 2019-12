Меган Рапино — обладательница «Золотого мяча»-2019

Футболистка «Рейна» и сборной СШАстала обладательницей «Золотого мяча» France Football по итогам 2019 года.

Американка в составе национальной сборной США стала чемпионкой мира и была признана самым ценным игроком турнира и лучшей футболисткой финала.

Кроме того, Рапино стала лучшим бомбардиром чемпионата мира, забив шесть мячей в пяти матчах.

Ранее Меган Рапино была признана футболисткой 2019 года по версии ФИФА.

Второе место в голосовании заняла англичанка Люси Броунз, третье — партнер Рапино по сборной США Алекс Морган.

.@mPinoe from @ReignFC is the 2019 Women's Ballon d'Or winner! #ballondor pic.twitter.com/gLANEXgENL