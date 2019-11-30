Слуцкий: Сделал все, что мог, чтобы изменить ситуацию

Российский тренерпрокомментировал свою отставку из

Слова Слуцкого приводит пресс-служба нидерландского клуба.

«Я сделал все, что мог, чтобы изменить ситуацию, но, к сожалению, пришел к выводу, что не смогу этого сделать. В такой момент вы должны думать о клубе и болельщиках. Вот почему у меня нет другого выбора, кроме того как принять это решение. Клубу нужен кто-то другой, чтобы вернуть его в нужное русло. Я провел прекрасное время в Арнеме, но это также часть футбола», — сказал Слуцкий.

Напомним, российский тренер принял решение уйти в отставку после того, как «Витесс» проиграл в пяти подряд матчах чемпионата Нидерландов. 0