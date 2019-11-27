Президент WADA: Санкции в отношении России вряд ли коснутся Евро-2020 и финала ЛЧ

Президент WADAзаявил, что отстранение России не коснется Евро-2020 и проведения финала Лиги чемпионов-2021.

«Рекомендации комитета по соответствию WADA включают отстранение России от главных спортивных событий, к которым относятся Олимпийские игры, Паралимпийские игры, Европейские игры и чемпионаты мира. Таким образом, санкции вряд ли коснутся проведения матчей чемпионата Европы и финала Лиги чемпионов», — цитирует Баньку RMF24.

«Говорят о санкциях в контексте чемпионатов мира», — добавил он.

Напомним, решение о введении санкций в отношении России будет принято 9 декабря. Ранее комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных турниров на четыре года из-за манипуляций с данными Московской антидопинговой лаборатории. 0