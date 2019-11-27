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    Президент WADA: Санкции в отношении России вряд ли коснутся Евро-2020 и финала ЛЧ

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    Президент WADA Витольд Банька заявил, что отстранение России не коснется Евро-2020 и проведения финала Лиги чемпионов-2021.

    Витольд Банька
    Витольд Банька

    «Рекомендации комитета по соответствию WADA включают отстранение России от главных спортивных событий, к которым относятся Олимпийские игры, Паралимпийские игры, Европейские игры и чемпионаты мира. Таким образом, санкции вряд ли коснутся проведения матчей чемпионата Европы и финала Лиги чемпионов», — цитирует Баньку RMF24.

    «Говорят о санкциях в контексте чемпионатов мира», — добавил он.

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