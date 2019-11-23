Шалимов: Тяжелейший выезд, думаю, не только для нас

В 17 туре РПЛна выезде обыграл. Команды сыграли со счетом 1:2. Наставник гостейвысказался после этого поединка.

«Мы готовились к игре. В любом матче есть моменты, когда команда с мячом или без мяча. У нас была установка атаковать всех трех центральных защитников. У нас это получалось. Хороший первый тайм провели. Были опаснее и владели инициативой.

Нам нужны очки. Мы довольны, что увезли три очка. Тяжелейший выезд, думаю, не только для нас. В целом игрой доволен. Во втором тайме нас поджали, но это нормально. Большое внимание уделили тому, что происходит в штрафной. И по количеству, и по качеству все хорошо», — передает слова специалиста Sport24, ссылаясь на «Матч Премьер». 0