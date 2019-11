Голландскийофициально представил новичка команды — полузащитника

33-летний японец подписал контракт с командой Леонида Слуцкого в ноябре 2019 года.

Хавбек арнемцам бесплатно, поскольку находился в статусе свободного агента.

«С нетерпением жду возможности сыграть за этот клуб», — сказал Хонда на пресс-конференции.

📸 Keisuke Honda is vanmiddag officieel gepresenteerd bij Vitesse

🎙 "I can't wait to play for this club." #Vitesse pic.twitter.com/wHLJ0NzMdB