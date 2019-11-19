Польша — Словения. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (19.11.2019)

Составы команд:
«Польша»: Войцех Щенсны, Лукаш Пищек, Ян Беднарек, Камил Глик, Аркадиуш Реца, Себастьян Шиманьски, Пётр Зелиньски, Яцек Горальски, Гжегож Крыховяк, Камил Гросицки, Роберт Левандовски.
«Словения»: Ян Облак, Миха Блажич, Миха Мевля, Юре Балковец, Петар Стоянович, Яка Бийол, Ясмин Куртич, Йосип Иличич, Беньямин Вербич, Rene Krhin, Тим Матавж.
Предыдущий матч соперников: «Словения» — «Польша» 2:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.