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    «Польша» — «Словения». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Польша — Словения. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (19.11.2019)

    Футбол Евро-2020 Сборная Польши Сборная Словении Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    В 22:45 в квалификационной группе G Евро-2020 начнётся матч «Польша» — «Словения».

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    Составы команд:

    «Польша»: Войцех Щенсны, Лукаш Пищек, Ян Беднарек, Камил Глик, Аркадиуш Реца, Себастьян Шиманьски, Пётр Зелиньски, Яцек Горальски, Гжегож Крыховяк, Камил Гросицки, Роберт Левандовски.

    «Словения»: Ян Облак, Миха Блажич, Миха Мевля, Юре Балковец, Петар Стоянович, Яка Бийол, Ясмин Куртич, Йосип Иличич, Беньямин Вербич, Rene Krhin, Тим Матавж.

    Предыдущий матч соперников: «Словения» — «Польша» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.

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