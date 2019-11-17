«Барселона» ведет переговоры с Месси о продлении контракта

«Барселона» начала переговоры с нападающимо продлении контракта.

Об этом заявил спортивный директор каталонского клуба Эрик Абидаль.

«Переговоры уже ведутся. Я не знаю, появятся ли новости в ближайшее время, поскольку решение зависит от игрока и его окружения.

Клуб рассчитывает, что вопрос будет закрыт как можно скорее. О сроке контракта будет известно после того, как все решится, но я настроен позитивно», — приводит слова француза Mundo Deportivo.

Также Абидаль высказался о работе над контрактом полузащитника Анссумане Фати.

«Мы также обсуждаем контракт с его окружением. Он молодой футболист, которого мы должны защищать. Мы должны все обсудить с его семьей и агентом», — добавил Абидаль. 0