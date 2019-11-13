Представитель «Локомотива»: Мы надеемся укрепить кое-какие позиции

Как заявил, который отвечает вза трансферы, клуб может подписать несколько футболистов. В частности ведутся поиски бомбардира.

«Каким будет для нас январь? Мы находимся в выжидающей позиции, мы хотим посмотреть, где мы окажемся в декабре. Команда выглядит неплохо, мы достаточно хорошо выступаем во всех турнирах. Но мы надеемся укрепить кое-какие позиции… В первую очередь я бы сказал об атаке: к сожалению, у нас есть три травмированных нападающих. Это подталкивает нас к поиску нападающего, который может гарантировать нам стабильную результативную игру», — приводит слова Лосюка Tuttomercatoweb. 0