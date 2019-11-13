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    Представитель «Локомотива»: Мы надеемся укрепить кое-какие позиции

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    Как заявил Андрей Лосюк, который отвечает в «Локомотиве» за трансферы, клуб может подписать несколько футболистов. В частности ведутся поиски бомбардира.

    Гжегож Крыховяк
    Гжегож Крыховяк

    «Каким будет для нас январь? Мы находимся в выжидающей позиции, мы хотим посмотреть, где мы окажемся в декабре. Команда выглядит неплохо, мы достаточно хорошо выступаем во всех турнирах. Но мы надеемся укрепить кое-какие позиции… В первую очередь я бы сказал об атаке: к сожалению, у нас есть три травмированных нападающих. Это подталкивает нас к поиску нападающего, который может гарантировать нам стабильную результативную игру», — приводит слова Лосюка Tuttomercatoweb. 0

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