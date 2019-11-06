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    «Наполи» сыграл вничью с «Зальцбургом»

    «Наполи» — «Ред Булл Зальцбург»: счет матча 1:1, обзор голов

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    Австрийский «Ред Булл Зальцбург» на выезде сыграл вничью с итальянским «Наполи» (1:1) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов в группе Е

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 11-й минуте в ворота неаполитанцев был назначен пенальти — Хи-Чан прокинул мяч мимо Кулибали, который в подкате нарушил правила.

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    Эрлинг Холан с «точки» отправил мяч в нижний угол ворот, в противоположный угол, куда падал Мерет. Это был седьмой гол 19-летнего Холана в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

    А на 43-й минуте счет сравнялся. Инсинье сделал передачу на Ирвина Лосано, который сместился с левого угла штрафной в центр и отправил мяч в угол ворот, в притирку со штангой.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    После этих игр «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу с 9 очками, следом за ними идет «Наполи», у которого 8 очков. Третье место за собой удерживает «Зальцбург» (4 очка). Замыкает квартет E «Генк» — 1 очко.

    В следующем туре «Ливерпуль» на «Энфилде» примет «Наполи», а «Генк» в Бельгии сыграет с «Зальцбургом». Обе игры состоятся 27 ноября.

    Лига чемпионов. Группа E. 4-й тур
    «Наполи» (Италия) — «Зальцбург» (Австрия) — 1:1 (1:1)
    Голы: Холанн, 11 — с пенальти (0:1). Лосано, 44 (1:1)«Наполи»: Мерет, Мариу Руй (Луперто, 46), Максимович, Кулибали, Ди Лоренцо, Зелиньски, Руис, Кальехон, Мертенс (Милик, 73), Инсинье, Лосано (Льоренте, 86)«Зальцбург»: Коронел, Ульмер, Вебер, Онгене, Понграчич (Мвепу, 46), Кристенсен, Юнузович, Собослои, Минамино (Ашимеру, 61), Хван Хи Чхан, Холанн (Дака, 75)Предупреждения: Онгене, 4. Зелиньски, 27. Понграчич, 37
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