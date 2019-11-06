«Наполи» — «Ред Булл Зальцбург»: счет матча 1:1, обзор голов

На 11-й минуте в ворота неаполитанцев был назначен пенальти — Хи-Чан прокинул мяч мимо Кулибали, который в подкате нарушил правила.
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Эрлинг Холан с «точки» отправил мяч в нижний угол ворот, в противоположный угол, куда падал Мерет. Это был седьмой гол 19-летнего Холана в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
А на 43-й минуте счет сравнялся. Инсинье сделал передачу на Ирвина Лосано, который сместился с левого угла штрафной в центр и отправил мяч в угол ворот, в притирку со штангой.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
После этих игр «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу с 9 очками, следом за ними идет «Наполи», у которого 8 очков. Третье место за собой удерживает «Зальцбург» (4 очка). Замыкает квартет E «Генк» — 1 очко.
В следующем туре «Ливерпуль» на «Энфилде» примет «Наполи», а «Генк» в Бельгии сыграет с «Зальцбургом». Обе игры состоятся 27 ноября.