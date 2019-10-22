«Шахтер» — «Динамо» Загреб: счет матча 2:2, обзор голов

сыграл вничью с загребскимв домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы C, которая прошла в Харькове, завершилась со счетом 2:2.

«Горняки» вышли вперед на 16-й минуте, когда Марлос сделал проникающую передачу на Евгения Коноплянку, который первым касанием обработал мяч, а вторым отправил его в ворота.

Чемпионы Хорватии отыгрались спустя девять минут. Мислав Оршич выполнил прострел, который на ближней штанге замкнул Даниэль Ольмо.

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На 60-й минуте гости заработали пенальти после того, как Андрей Пятов нарушил право в своей же вратарской площади. Точный удар с 11-метровой отметки нанес Оршич.

Хозяева восстановили паритет на 75-й минуте. Алан Патрик классно забросил мяч в чужую штрафную на Додо, тот ушел от вратаря и поразил пустые ворота.

В следующем туре команды сыграют между собой в Загребе.

Группа C

1. «Манчестер Сити» — 6 очков (2 матча)

2. «Динамо» Загреб — 4 (3)

3. «Шахтер» — 4 (3)

4. «Аталанта» — 0 (2) 0