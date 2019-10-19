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    «Зенит» и «Ростов» объявили стартовые составы

    «Зенит» — «Ростов»: составы, прогноз, онлайн

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    Стали стартовые составы питерского «Зенита» и «Ростова» на матч 13-го тура российской Премьер-лиги.

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Иванович, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев, Шатов, Дриусси, Дзюба, Азмун.

    Запасные: Лунев, Васютин, Смольников, Прохин, Осорио, Жирков, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мак, Краневиттер.

    «Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Байрамян, Хаджикадунич, Номранн, Еременко, Попов, Ионов, Шомуродов.

    Запасные: Песьяков, Фролкин, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Глебов, Зайнутдинов, Саплинов, Прошляков, Долгов, Сигурдарсон.

    Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0

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