«Зенит» — «Ростов»: составы, прогноз, онлайн

Стали стартовые составы питерскогона матч 13-го тура российской Премьер-лиги.

«Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Иванович, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев, Шатов, Дриусси, Дзюба, Азмун.

Запасные: Лунев, Васютин, Смольников, Прохин, Осорио, Жирков, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мак, Краневиттер.

«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Байрамян, Хаджикадунич, Номранн, Еременко, Попов, Ионов, Шомуродов.

Запасные: Песьяков, Фролкин, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Глебов, Зайнутдинов, Саплинов, Прошляков, Долгов, Сигурдарсон.

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